Нардепу Шевченку оголосили підозру в шахрайстві. Медіа писали, що в цій справі проводили обшуки в ексміністра Кубракова

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СБУ оголосила підозру нардепу Євгенію Шевченку — його підозрюють в шахрайській схемі.

Про це повідомила пресслубжа СБУ.

Спецслужба не уточнює імені підозрюваного, але раніше низка медіа писали про обшуки саме в цій справі.

За даними СБУ, Шевченко видурював гроші в однієї з українських компаній, яка купувала мінеральні добрива в Білорусі.

Слідчі вважають, що він створював штучні проблеми під час доставки товарів з Білорусі в Україну, а за їхнє вирішення вимагав хабар 14, 5 млн грн.

Крім того, наявні дані свідчать, що нардеп міг отримувати регулярні «відкати», пропонуючи іншим українським підприємствам білоруські квоти на поставку добрив.

Нардепу повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).

Раніше низка медіа, зокрема «Суспільне» та УП, писали, що в межах цієї справи проходили обшуки в колишнього очільника Міністерства інфраструктури Олександра Кубракова.

Сам Кубраков причетність до схеми заперечував.

«Останній наш контакт [із Шевченком] відбувся ще до повномасштабного вторгнення. Він звертався до мене як народний депутат до міністра інфраструктури. Жодних інших справ або навіть спілкування поза межами професійної діяльності я не мав, після лютого 22 я знав про життя Шевченка виключно з преси», — каже Кубраков.

Він також запевнив, що надасть правоохоронцям доступ до всіх необхідних матеріалів.