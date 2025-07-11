Трамп ввів 35% мита для Канади та анонсував мита 15—20% для інших країн

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Chris Kleponis / CNP / Bloomberg

Президент США Дональд Трамп заявив 10 липня, що Сполучені Штати наступного місяця запровадять 35% мито на імпорт з Канади.

Відповідний лист він опублікував в Truth Social.

У листі Трамп повідомив премʼєр-міністру Канади Марку Карні, що нова ставка набуде чинності 1 серпня і буде підвищена, якщо Канада вживе заходів у відповідь.

У дописі на платформі X Карні заявив, що його уряд і надалі захищатиме канадських працівників і бізнес під час переговорів зі США.

Як нагадує Reuters, нове мито підвищене порівняно з чинною ставкою 25%, яку Трамп запровадив щодо Канади. Воно стало ударом для Карні, який прагнув укласти торговельну угоду з Вашингтоном.

Очікувалося, що виняток для товарів, охоплених Угодою США — Мексика — Канада, залишиться чинним, а також не зміняться мита 10% на енергоносії та добрива.

У своєму листі Трамп поскаржився на, як він висловився, потік фентанілу з Канади, а також на тарифні та нетарифні торговельні бар’єри, які, за його словами, шкодять американським виробникам молочної продукції та іншим.

Окремо в інтервʼю NBC News Трамп заявив, що планує запровадити загальні мита в 15% або 20% для більшості торговельних партнерів.

«Ми просто скажемо, що всі інші країни заплатять чи то 20%, чи 15%. Ми зараз це вирішимо», — сказав Трамп.

Мита Трампа

Президент США Дональд Трамп 2 квітня 2025 року оголосив, що вводить мита на товари з інших країн. Під нові тарифи потрапили понад 180 країн і територій (не враховуючи Росію, КНДР, Кубу і Білорусь, які вже під санкціями). Для України ввели мито 10%.

Уже 9 квітня Трамп відтермінував мита для всіх, крім Китаю, який отримав найвищі тарифи — 145%, тоді як для більшості країн діє базова ставка у 10%. Тоді ЄС 10 квітня дзеркально відклав введення мит у відповідь на тарифи США на 90 днів, до цього рішення нові тарифи мали набути чинності 15 квітня.

23 травня Трамп запропонував ввести 50-відсоткові мита на товари з ЄС з 1 червня цього року. За його словами, переговори з блоком зайшли в глухий кут, бо ЄС виявився складною стороною в цьому процесі. Трамп пропонує не стягувати мита, якщо товар виготовляли або збирали в США. 26 травня він відклав введення цих мит до 9 липня.

У липні Трамп почав оголошувати про нові мита. Зокрема, Японія та Південна Корея отримали тариф у 25%, Лаос та Мʼянма —40%, Малайзія та Казахстан — 25%, а Південно-Африканська Республіка — 30%.