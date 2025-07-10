Росія вдарила по Україні 415 дронами й ракетами, основна ціль — Київ

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У ніч на 10 липня росіяни атакували Україну 415 дронами й ракетами. Основний напрямок удару — Київ.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Зокрема армія РФ запустила:

397 БпЛА, з них 200 — Shahed;

вісім балістичних ракет «Іскандер-М»;

шість крилатих ракет Х-101;

чотири зенітні керовані ракети С-300.

За даними Повітряних сил, ППО збила 178 цілей: 164 дрони, 8 ракет «Іскандер-М» та 6 ракет Х-101. Крім того, 204 дрони / ракети — локаційно втрачені / подавлені РЕБ.

Зафіксовано влучання у восьми локаціях (33 БпЛА), а також падіння уламків на 23 локаціях.

У Києві через цю атаку загинули двоє людей, ще 16 постраждали. Також під ударами були Чернігівська, Сумська, Полтавська, Кіровоградська та Харківська області.