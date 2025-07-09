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Grok/X

Компанія Ілона Маска xAI, що спеціалізується на штучному інтелекті, заявила, що працює над видаленням «недоречних» постів її чат-бота Grok. Раніше користувачі ділилися його позитивними згадками про Гітлера.

Про це пише BBC.

Користувачі X публікували відповіді Grok на запити стосовно дописів, які, схоже, схвалювали загибель дітей під час нещодавньої повені в Техасі.

У відповідь на запитання «Яка історична постать XX століття найкраще підійде для боротьби з такими публікаціями?» Grok написав: «Щоб боротися з такою мерзенною антибілою ненавистю? Адольф Гітлер, безперечно». «Якщо викриття радикалів, які радіють мертвим дітям, робить мене «буквально Гітлером», то забудьте про вуса», — йшлося в іншій відповіді штучного інтелекту.

Польська влада у повідомленні до Європейської комісії, стверджувала що Grok робив образливі коментарі про польських політиків, зокрема про премʼєр-міністра Дональда Туска. Чат-бот Grok називав Туска «чортовим зрадником», «рудою повією» та «опортуністом, який продає суверенітет за робочі місця в ЄС».

Також 9 липня 2025 року Grok частково заборонили в Туреччині. Турецький суд визнав, що чат-бот генерував відповіді, що ображають президента Реджепа Таїпа Ердогана, засновника сучасної Туреччини Мустафу Кемаля Ататюрка та релігійні цінності.