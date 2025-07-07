Axios: Мін’юст США та ФБР заявляють, що «списку Епштейна» не існує

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Міністерство юстиції США та Федеральне бюро розслідувань дійшли висновку, що не мають доказів, що звинувачений у сексуальних злочинах та торгівлі людьми фінансист Джеффрі Епштейн шантажував впливових осіб, вів «список клієнтів» або був убитий.

Про це пише Axios.

Cлідчі опублікували відео — як у необробленій, так і в покращеній версіях — яке свідчить про те, що ніхто не заходив до частини вʼязниці на Мангеттені, де утримувався Епштейн, у ніч його смерті у 2019 році. У двосторінковій службовій записці стверджується, що відео підтверджує висновок судово-медичного експерта про те, що Епштейн скоїв самогубство.

Ці висновки є першим випадком, коли адміністрація Трампа офіційно спростувала теорії змови стосовно діяльності Епштейна та його смерті. До призначення на свої посади їх просували нинішній директор ФБР Кеш Патель та його заступник Ден Бонгіно.

Як інфлюенсери та активісти соціальних мереж, вони були серед представників руху MAGA, хто ставив під сумнів офіційну версію смерті Епштейна. Відколи вони приєдналися до уряду, то стали більш стримано говорити про розслідування справи Епштейна та спростували припущення, що його убили. Але в інтернеті, особливо серед правих, стало загальноприйнятним твердження, що до злочинів Епштейна також причетні урядовці, знаменитості та бізнес-лідери, і що хтось убив його, щоб захистити їх.

У службовій записці йдеться, що нікому іншому, хто брав участь у справі Епштейна, не висунули звинувачень. Лише співробітниця Епштейна Гіслейн Максвелл відбуває 20-річний термін увʼязнення за торгівлю дітьми з метою сексуальної експлуатації та повʼязані з цим злочини. Слідчі не знайшли жодного компрометуючого «списку клієнтів» Епштейна, жодних достовірних доказів того, що Епштейн шантажував відомих осіб, а також жодних доказів, які могли б стати підставою для розслідування проти третіх осіб, яким не висунули звинувачень.

Прихильники руху MAGA висловлювали розчарування стосовно дій адміністрації Трампа у справі Епштейна з лютого, коли Міністерство юстиції оприлюднило частину пов’язаних з Епштейном файлів, які вже були загальнодоступні.

Міністерство юстиції та ФБР заявили, що подальше розкриття матеріалів, пов’язаних з Епштейном, не буде доречним або виправданим. Значна частина матеріалів стосується сексуального насильства над дітьми, деталей жертв Епштейна та інформації, яка може наражати невинних осіб на звинувачення у правопорушеннях.

Звʼязки Епштейна та Трампа

Тим часом демократи вимагають розслідувати стосунки Епштейна та Трампа. Залишаються відкритими питання, чи фігурує імʼя Трампа в урядових матеріалах про Епштейна.

Після сварки з Дональдом Трампом на початку червня Ілон Маск опублікував допис в X, де написав, що Трамп фігурує в документах у справі Епштейна. Згодом він видалив цей пост.

Трамп та Епштейн були знайомі та відвідували одні й ті самі вечірки в 1990-х роках. В інтервʼю письменнику Майклу Вольфу 2017 року Епштейн навіть стверджував, що впродовж десятиліття був найближчим другом Дональда Трампа.

Джеффрі Епштейн та Дональд Трамп у 1997 році. Davidoff Studios/Getty Images

У 2019 році Трамп заявив, що він «не є шанувальником Епштейна» і «не розмовляв з ним 15 років». Він також сказав, що заборонив Епштейну відвідувати свої гольф-курорти на початку 2000-х років.

Що відомо про Епштейна

Американського фінансиста Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

Тоді писали, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів, серед яких експремʼєр Британії Тоні Блер, лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер, мільярдер Річард Бренсон. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Епштейна затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року він вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання. У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення Епштейна.