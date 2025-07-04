South China Morning Post: Китай не хоче поразки Росії в України. Боїться, що США сфокусують увагу на ньому

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Міністр закордонних справ КНР Ван Ї 2 липня заявив, що Китай не хоче поразки Росії в Україні — адже тоді США звернуть усю свою увагу на Пекін.

Про це пише гонконзька газета South China Morning Post з посиланням на джерела, знайомі з перемовинами між Китаєм та ЄС.

Ван Ї сказав це верховній представниці Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Каї Каллас під час напружених чотиригодинних перемовин, які стосувались широкого кола геополітичних та комерційних проблем. Деякі чиновники ЄС відчували, що китайський міністр читає Каллас лекції з історії та дає урок з realpolitik, частково зосереджений на переконанні Пекіну, що Вашингтон незабаром зверне всю свою увагу на Далекий Схід.

Коментар про війну Росії з Україною суперечить публічним заявам Китаю. Китайське МЗС регулярно заявляє, що Китай «не є стороною» у війні, тож деяких посадовців ЄС здивувала відвертість Ван Ї. Однак він відкинув звинувачення в тому, що Китай фінансово чи військово підтримує воєнні зусилля Росії, наполягаючи, що якби він це робив, бойові дії давно би закінчились.

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну залишається одним з найбільших джерел тертя між Китаєм і Євросоюзом, який давно критикує Пекін за постачання товарів подвійного використання Росії. КНР заперечує звинувачення та позиціонує себе як миротворець, який вважає і Москву, і Київ партнерами. Проте Китай ніколи не критикував вторгнення Росії та підтримував тісні дипломатичні та економічні звʼязки з Москвою.

Наразі Китай невдоволений діями Євросоюзу. У 18-му пакеті санкцій проти Росії ЄС має намір внести до чорного списку два невеликі китайські банки за порушення попередніх санкцій. З цього приводу Ван Ї неодноразово обіцяв вжити заходів помсти, якщо кредиторів зрештою включать до списку. ЄС продовжує критикувати Пекін у питаннях торгівлі, проводячи або готуючи десятки розслідувань щодо субсидій, демпінгу та інших нечесних практик.