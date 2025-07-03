Президент Польщі Анджей Дуда не виключив, що може стати прем’єр-міністром
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- Олександр Булін
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Getty Images / «Бабель»
Президент Польщі Анджей Дуда, який за місяць залишає посаду, заявив, що взяв би на себе нові завдання, якщо треба служити країні. Серед них він назвав роль прем’єр-міністра.
Про це він сказав в інтерв’ю медіа Gość Niedzielny.
За словами Дуди, він не братиме участі в парламентських виборах, але в разі потреби знайти прем’єр-міністра, який би доєднався до коаліційної угоди, він би не вагався. На запитання, чи надходили йому такі пропозиції, Дуда відповів, що ні.
Стосовно можливой роботи у міжнародних інституціях, Дуда відповів, що наразі там несприятливий клімат для призначення консервативних політиків. Він наголосив, що ситуація може змінитися в найближчі роки, а він намагатиметься реагувати на будь-які виклики таким чином, щоб це принесло якомога більше користі Польщі.
- Інавгурація новообраного президента Польщі Кароля Навроцького відбудеться 6 серпня. На початку року Навроцький казав, що не бачить Україну в міжнародних альянсах, допоки Київ не відповість «за волинський злочин», маючи на увазі Волинську трагедію. У травні він пообіцяв не пускати Україну в НАТО. Він критикує чинний уряд Польщі та виступає проти відправки польських солдатів в Україну. Навроцький також казав, що він «розчарований президентом Зеленським з багатьох питань», але попри це він вважає, що Україна, звичайно, має бути за столом переговорів.