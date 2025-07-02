«Схеми» назвали тих, хто вніс 120 млн грн застави за віцепремʼєра Чернишова

Новини

За віце-прем’єр-міністра, міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли 120 мільйонів гривень застави частинами в різні дні його дружина, приватна фірма, створена у квітні 2025 року, і менеджерка групи компаній DIM.

Про це дізналися журналісти «Схем» («Радіо Свобода») з джерел у судових та правоохоронних органах.

Дружина Чернишова Світлана внесла одразу 10 мільйонів гривень і згодом ще 2 668 гривень. Декларація міністра за 2024 свідчить, що Світлані Чернишовій вистачило б заощаджень, щоб внести таку суму.

Найбільшу частину застави — 66 мільйонів — покрило ТОВ «Форавто тор» з Дніпра, зареєстроване у квітні 2025 року. Компанія заявляє, що займається оптовою торгівлею запчастин для автомобілів. Директор і власник компанії — Едуард Мартиненко, який також управляє та володіє дніпровською компанією ТОВ «Кастомбуд». Її створили у червні цього року з основним видом діяльності «будівництво житлових та нежитлових будівель».

Едуард Мартиненко у коментарі журналістам підтвердив, що він керує «Форавто тор», однак до цього не чув, що його компанія внесла заставу за віце-прем’єр-міністра.

Директорка з маркетингу групи компаній DIM (Development Investment Management) Дарія Бедя внесла 44 мільйони гривень. Засновником DIM є забудовник Олександр Насіковський. Його партнером у групі компаній у лютому 2025 року став бізнесмен, президент Федерації кіберспорту України Максим Кріппа, який володіє київськими бізнес-центром «Парус», готелем «Україна», Міжнародним виставковим центром на Лівому березі.

Олександр Насіковський відповів журналістам «Схем» і сказав, що не знав про внесення застави за Чернишова маркетинговою директоркою. За його словами, Дарія Бедя вирішила звільнитися з компанії цього тижня.

Справа Чернишова

23 червня 2025 року Чернишов отримав підозру в зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Це стосується справи про корупцію в Міністерстві розвитку громад і територій, яке Чернишов очолював у 2020—2022 роках.

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання землі в Києві під ЖК. Для цього звернувся до Чернишова, який тоді очолював Мінрегіонів, і ще низки високопосадовців відомства, які допомогли передати цю ділянку одному з держпідприємств. А вже це підприємство незаконно уклало угоди з «потрібною» будівельною компанією.

За цими договорами забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир — залежно від вартості землі. Щоб віддати якомога менше квартир, вартість ділянки спеціально занизили майже в пʼять разів. Різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила мільярд гривень.

Як «подяку» за допомогу забудовник продав високопосадовцям і повʼязаним з ними людям квартири зі значними знижками — по 1–8 тисяч гривень за квадратний метр, хоча реальна ринкова ціна такого житла — майже 30 тисяч гривень за квадратний метр. Загальна сума неправомірної вигоди від цього становить 16,8 мільйона гривень. Частину цих квартир теж арештували.

Правоохоронці не називають імен фігурантів справи, однак джерела «Бабеля» підтвердили, що йдеться, зокрема, про Василя Володіна (члена правління НАК «Нафтогаз України») і Максима Горбатюка (ексрадника міністра).