За віцепремʼєра Чернишова, підозрюваного в хабарництві, внесли заставу

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За віце-премʼєр-міністра України — міністра національної єдності Олексія Чернишова внесли заставу у 120 млн грн.

Про це «Бабелю» повідомили у пресслужбі Вищого антикорсуду.

«За віце-премʼєр-міністра внесено заставу у повному обсязі», — зазначила речниця ВАКС Олеся Чемерис.

Справа Чернишова

23 червня 2025 року Чернишов отримав підозру в зловживанні службовим становищем та одержанні хабаря в особливо великому розмірі. Це стосується справи про корупцію в Міністерстві розвитку громад і територій, яке Чернишов очолював у 2020—2022 роках.

За даними слідства, один зі столичних забудовників розробив схему незаконного одержання землі в Києві під ЖК. Для цього звернувся до Чернишова, який тоді очолював Мінрегіонів, і ще низки високопосадовців відомства, які допомогли передати цю ділянку одному з держпідприємств. А вже це підприємство незаконно уклало угоди з «потрібною» будівельною компанією.

За цими договорами забудовник мав передати державі частину майбутніх квартир — залежно від вартості землі. Щоб віддати якомога менше квартир, вартість ділянки спеціально занизили майже в пʼять разів. Різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила мільярд гривень.

Як «подяку» за допомогу забудовник продав високопосадовцям і повʼязаним з ними людям квартири зі значними знижками — по 1–8 тисяч гривень за квадратний метр, хоча реальна ринкова ціна такого житла — майже 30 тисяч гривень за квадратний метр. Загальна сума неправомірної вигоди від цього становить 16,8 мільйона гривень. Частину цих квартир теж арештували.

Правоохоронці не називають імен фігурантів справи, однак джерела «Бабеля» підтвердили, що йдеться, зокрема, про Василя Володіна (члена правління НАК «Нафтогаз України») і Максима Горбатюка (ексрадника міністра).