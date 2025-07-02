Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили українського громадянства

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Українська Православна Церква

Митрополита УПЦ МП Онуфрія (Ореста Березовського) позбавили українського громадянства. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Про це повідомила Служба безпеки України.

СБУ встановила, що Березовський добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році та не повідомив про це уповноважені органи влади України. Однак після цього він продовжував користуватися статусом громадянина України.

За наявною в СБУ інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з Московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності Української церкви від Московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України.

Попри повномасштабне вторгнення, Березовський фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва).