МЗС запросило тимчасового повіреного у справах США для обговорення підтримки України
- Автор:
- Ірина Перепечко
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МЗС України
Міністерство закордонних справ України 2 липня запросило тимчасового повіреного у справах США в Україні Джона Гінкеля, щоб обговорити підтримку Києва. Ключовою темою розмови дипломатів стала військова допомога США та оборонна співпраця двох держав на тлі ескалації РФ агресії та терору проти України.
Про це повідомляють в МЗС.
Українська сторона наголосила, що будь-яка затримка чи зволікання з підтримкою оборонних спроможностей лише спонукатиме агресора продовжувати війну і терор, а не шукати миру. В МЗС заважили, що в цих умовах критично важливо посилити обороноздатність України та скоординований трансатлантичний тиск на агресора.
Заступниця міністра закордонних справ України Мар’яна Беца подякувала США за надану з початку повномасштабного вторгнення Росії підтримку та підкреслила критичну важливість продовження постачань виділених раніше оборонних пакетів, з особливим акцентом на зміцнення протиповітряної оборони України.
Заступниця міністра нагадала, що Росія не лише відкидає повне та безумовне припинення вогню, на яке Україна погодилася ще 11 березня, але й продовжує посилювати повітряний терор проти українських міст і громад, убивства цивільних людей, атаки на полі бою.
«Україна підтримує мирні зусилля та позицію США про необхідність негайного припинення вбивств і завершення війни та наголошує на необхідності примусу Росії до миру», — заявили у відомстві.
Дипломати обговорили консультації про оборонні поставки, які тривають зараз на всіх рівнях, і подальші контакти між Україною та США.
- Зустріч дипломатів відбувалася на тлі матеріалу Politico, де йшлося про те, що США зупиняє постачати Україні деякі боєприпаси, які виділили ще за експрезидента США Джо Байдена. Йдеться про ракети для систем ППО Patriot, високоточні артилерійські снаряди, ракети Hellfire та інші, які Україна запускає з винищувачів F-16 і дронів.
- Ршення ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі після того, як оглянув запаси боєприпасів Пентагону — це викликало побоювання, що арсенали зброї США стали занадто малими.
- Заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі сказала, що рішення ухвалили, «щоб поставити інтереси Америки на перше місце після перегляду Міністерством оборони нашої військової підтримки та допомоги іншим країнам по всьому світу».