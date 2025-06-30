У Німеччині знайшли мертвими українку та її доньку — у причетності до вбивства зізнався підліток

Новини

У німецькому місті Дорстен знайшли тіла українки та її однорічної дитини. Згодом до поліції звернувся 16-річний українець і визнав свою причетність до злочину.

Про це повідомили в спільному пресрелізі прокуратури міста Ессен та поліцейського управління міста Реклінгхаузен.

Тіла 32-річної жінки і дитини віком 1 рік і 7 місяців виявили 29 червня на лісовій стежці в Дорстені. Їх помітив перехожий і сповістив про це правоохоронців.

Підліток підійшов до служб екстреної допомоги, які працювали на місці інциденту, і зізнався у причетності до вбивства. Його заарештували. Розслідування ще триває.