Рада ЄС продовжила санкції проти Росії ще на шість місяців

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Рада Європейського Союзу 30 червня продовжила секторальні санкції проти Росії ще на шість місяців — до 31 січня 2026 року.

Про це повідомляє Рада Європейського Союзу.

Економічні санкції ЄС проти Росії вперше запровадили 31 липня 2014 році через агресію РФ проти України. Вони складаються із широкого спектра секторальних обмежень на торгівлю, фінанси, енергетику, технології й товари подвійного використання, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

Санкції також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морської сирої нафти й деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків і призупинення ліцензій у ЄС кількох дезінформаційних медіа, що підтримуються Кремлем.