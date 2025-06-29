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Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) готується заборонити праворадикальну партію «Альтернатива для Німеччини» (АдН).

Про це пише Deutsche Welle.

На федеральному партійному з’їзді в Берліні делегати СДПН одностайно ухвалили відповідну пропозицію керівництва партії.

Тепер спільна робоча група за участю представників федерального уряду та земель має систематично збирати докази можливої антиконституційності АдН. Як тільки буде зібрано достатньо матеріалів, має бути «негайно» подано позов до Федерального конституційного суду.

Основна пропозиція під назвою «Бойова демократія означає діяти: зараз підготувати процес заборони АдН — і повернути людей» називає АдН «відверто праворадикальною» партією. У документі зазначається, що доказова база є «переконливою». СДПН, згідно з документом, виступатиме за заборону партії «на всіх рівнях».

Міністр внутрішніх справ федеральної землі Тюрингія від СДПН Георг Маєр, який і вніс цю пропозицію, назвав АдН «націоналістичною, людиноненависницькою партією», метою якої є «знищення нашої демократії».

Що відомо про «Альтернативу для Німеччини»

«Альтернатива для Німеччини» — це ультраправа популістська партія, яка виступає за припинення допомоги Україні та скасування санкцій проти Росії. Із січня 2023 року її рейтинг постійно зростає. На користь партії грає економічна ситуація, що погіршилася ще під час пандемії коронавірусу, а потім — після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Найвища підтримка AдН — у східній, біднішій частині Німеччини. Ще одна важлива тема, яка хвилює німців, — міграція. Тож AдН зробила цю проблему центральною у своїй виборчій програмі. Партія пропонує обмежити кількість мігрантів, які зможуть приїздити в Німеччину, і відмовитися від будь-яких зобовʼязань перед Європейським Союзом. Зараз в ЄС діють квоти, за якими країни-учасниці мають щороку приймати певну кількість мігрантів. AдН пропонує розвʼязувати це питання винятково на національному рівні.

У квітні 2025 року «Альтернатива для Німеччини» вперше очолила рейтинг політичних партій у країні.

У травні Федеральне відомство із захисту Конституції Німеччини визнало АдН підтвердженою правоекстремістською організацією «через екстремістський характер усієї партії, яка нехтує людською гідністю». Однак менш ніж за тиждень цей статус призупинили.