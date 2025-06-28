Папа Римський Лев знову висловився на підтримку України

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Папа Римський Лев XIV висловився на підтримку України. У короткому дописі він закликав українців вірити та памʼятати, що життя переможе смерть.

«Хочу виразити свою близькість до стражденної України, до дітей, молоді, літніх людей та, особливо, до сімей, які оплакують своїх близьких. Я поділяю ваш біль за полонених і жертв цієї безглуздої війни. Віра вашого народу зараз піддається важкому випробуванню. Вірити не означає вже мати всі відповіді, але уповати на те, що Бог є з нами й дарує нам свою благодать, що він скаже останнє слово і життя переможе смерть», — сказав Папа.

Президент України Володимир Зеленський подякував понтифіку за «постійні молитви та співчуття до України». Він наголосив, що потрібно зупинити агресію Росії та встановити справедливий мир. І додав, що Україна високо оцінить допомогу Святого Престолу в поверненні всіх українців, яких утримують у російському полоні проти їхньої волі.

Коли 8 травня конклав обрав Льва XIV новим понтифіком, то першу промову він розпочав зі слів про мир і протягом усього виступу повертався до цієї теми. А в першому недільному зверненні на площі Святого Петра у Ватикані закликав до миру в Україні — справедливого і тривалого.