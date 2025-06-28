Дрони СБУ атакували аеродром у Криму — знищені три гелікоптери
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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У ніч на 28 червня дрони Служби безпеки України атакували російський військовий аеродром «Кіровське» в окупованому Криму.
Про це повідомили в СБУ.
За даними спецслужби, удар знищив багатоцільові та ударні гелікоптери Мі-8, Мі-26 і Мі-28. А ще — самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». Протягом ночі на аеродромі відбувалась вторинна детонація.
СБУ атакувала місця дислокації авіації, засоби протиповітряної оборони, склади зберігання боєприпасів, а також розвідувальних і ударних дронів.
- Зранку 28 червня безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони атакували військові об’єкти Брянська. Під ударом — обʼєкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Інформацію про наслідки атаки уточнюють.