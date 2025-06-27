Теракт на концертах Тейлор Свіфт — у підготовці звинуватили неповнолітнього

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У підготовці теракту на концерті Тейлор Свіфт у Відні, що мав відбутись у серпні 2024 року, звинувачують неповнолітнього громадянина Сирії. Йому закидають підтримку джихадистського угруповання «Ісламська держава».

Про це пише BBC.

Підозрюваного затримали в Німеччині. За повідомленням Федеральної прокуратури, Мохаммед А. щонайбільше з квітня 2024 року дотримувався ідеології терористичної організації «Ісламська держава». Між серединою липня та серпнем 2024 року він контактував з молодим повнолітнім чоловіком з Австрії, який планував теракт на концерті співачки Тейлор Свіфт у Відні.

За словами федерального прокурора Німеччини, Мохаммед А. допомагав головному підозрюваному з перекладом інструкцій з виготовлення бомби з арабської мови, а також через інтернет звʼязувався з членом ІД за кордоном. Його також звинувачують у передачі знайомому тексту присяги на вірність ІД.

Що передувало

7 серпня 2024 року у Відні скасували три концерти Тейлор Свіфт через загрозу теракту. Повідомляється, що австрійська влада отримала інформацію про загрозу від американської розвідки. Співачка мала виступити у Відні 8, 9 і 10 серпня на стадіоні «Ернст Хаппель». Сама Свіфт виїхала з Австрії, не повідомивши причин скасування шоу.

Головним підозрюваним у справі називають громадянина Австрії північномакедонського походження Берана А. 19-річного хлопця заарештували перед концертами після наводки ЦРУ, яке заявило, що змовники сподівалися вбити велику кількість відвідувачів концертів. Австрійська поліція вилучила в його домі хімічні речовини вибухівку, дроти для детонаторів, мачете та 21 тисячу фальшивих євро. Також під час обшуку знайшли відео, де він зізнається в планах. На відеозаписі — молодий бородатий чоловік з мачете, а на його футболці напис «ІД».

Ще один підозрюваний — 18-річний громадянин Іраку. Повідомляють, що 6 серпня 2024 року він присягнув на вірність ІД.