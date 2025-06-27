Україна та її партнери синхронізують санкції проти РФ — Зеленський ввів в дію відповідне рішення РНБО
- Автор:
- Ірина Перепечко
- Дата:
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The Guardian
Президент Володимир Зеленський 27 червня ввів в дію рішення РНБО «Про синхронізацію санкційного тиску України, Європейського Союзу та інших учасників Групи семи на Російську Федерацію і пов’язаних з нею суб’єктів».
Про це стало відомо з відповідного указу №422.
Кабмін, СБУ, Нацбанк, Служба зовнішньої розвідки та Офіс Генпрокурора повинні впровадити в Україні всі санкції, які ухвалили міжнародні партнери, і синхронізувати їх із національним законодавством.
Уряд, СБУ, Служба зовнішньої розвідки та Офіс Генпрокурора мають узгодити вже введені українські санкції з ЄС, США та інших країнами.
Санкції, які ухвалюють міжнародні партнери, мають подавати на розгляд РНБО не пізніше ніж через 15 днів після того, як вони набули чинності в іншій державі або обʼєднанні держав.
«Росія має відчувати реально болісні наслідки того, що блокує всі дипломатичні зусилля й мирні пропозиції та затягує війну. Санкції ЄС, санкції інших учасників «Групи семи», санкції інших країн, зв’язки з якими відчутні для Росії, – усе це має працювати на сто відсотків», — прокоментував рішення Зеленський.
- Востаннє президент України Володимир Зеленський вводив нові санкції минулого тижня. Обмеження 20 червня стосувалися оборонних компаній РФ, зокрема виробників дронів. А до підсанкційних списків 22 червня потрапили люди та компанії, які ведуть бізнес на тимчасово окупованій території України, зокрема в Криму.
- Серед них — нардеп-утікач Артем Дмитрук, екснардеп Олександр Онищенко, а також український продюсер і президент кінокомпанії Star Media Владислав Ряшин. Детально про санкції тут і тут.