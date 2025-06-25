У Міжнародному реєстрі збитків зʼявилася нова категорія про нерухомість на окупованій території
- Автор:
- Ірина Перепечко
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Міжнародний реєстр збитків оголосив про запуск категорії, яка дає можливість подати заяви про втрату доступу до нерухомості на тимчасово окупованій території.
Про це повідомляє портал цифрових держпослуг «Дія».
Ідеться про нову категорію реєстру А3.6 «Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях».
Заяву в цій категорії можуть подати власники або співвласники нерухомості на тимчасово окупованій території. Якщо співвласників кілька, кожен подає заяву окремо.
Для цього потрібно заповнити заяву на порталі «Дія» за посиланням.
- У квітні 2024 року запустили Міжнародний реєстр збитків. Його створили 17 травня 2023 року, угоду підписали понад 40 держав-членів Ради Європи, а також США, Японія та Канада.
- Країни мають створити Компенсаційну комісію, яка вивчатиме всі заяви й оцінюватиме реальну суму збитків. На третьому етапі РФ має виплатити компенсації.
- В Україні також діє Реєстр пошкодженого та знищеного майна, який запрацював ще у 2022 році. Якщо люди користувалися програмою «єВідновлення», інформація про завдану шкоду записана в цьому реєстрі, а люди мають акт комісійного обстеження пошкоджень від місцевої влади. Як розповідав виконавчий директор Міжнародного реєстру збитків Маркіян Ключковський, на перших етапах програми інформацію вирішили брати саме з реєстру від держави.