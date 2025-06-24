«Зневага до жертв нацистського режиму». У Словаччині збирають підписи проти виступу Каньє Веста
- Автор:
- Анастасія Могилевець
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Мешканці Словаччини створили петицію з вимогою не допустити виступу репера Каньє Веста — відомого також під псевдонімом Ye — на липневому фестивалі в Братиславі.
Про це повідомляє The Guardian.
Напередодні організатори фестивалю Rubicon заявили, що отримали «ексклюзивну згоду на виступ хіп-хоп візіонера, культурної ікони й суперечливого генія». Однак противники називають можливу участь Ye в заході «образою історичної пам’яті, прославленням воєнного насильства та зневагою до всіх жертв нацистського режиму».
Петицію вже підписали понад 3 500 людей, серед них — представники організацій «Мир для України», «Міста за демократію» тощо. Вони закликають виключити Каньє Веста з лайнапу фестивалю, називають його «одним із найвідоміших антисемітів у світі» та згадують, що Ye продавав футболку зі свастикою на своєму сайті.
Під час Другої світової війни понад 70 тисяч словацьких євреїв були депортовані до концтаборів, передані німецькій владі й знищені.
На 80-ту річницю поразки Третього Рейху 48-річний Каньє Вест випустив трек під назвою Heil Hitler. Він завершується уривком з промови Адольфа Гітлера 1935 року, де нацистський лідер закликає: «Станьте за мене, як я стояв за вас».
Цю пісню заборонили у ФРН відповідно до законів проти екстремістської символіки та мови ворожнечі. Також трек видалили з більшості основних стримінгових платформ, але він швидко поширився, зокрема в соцмережі X Ілона Маска.
У звʼязку з цим підписанти петиції непокояться, що виступ Веста може привернути увагу радикальних та екстремістських угруповань зі Словаччини та з-за кордону.
- У червні стало відомо, що Каньє Вест, який офіційно змінив своє імʼя на Ye у 2021 році, вдруге змінив свій псевдонім. Тепер він Ye Ye.