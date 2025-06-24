Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню. Іран каже, що ніякої угоди нема

Новини

Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на повне припинення вогню, яке має розпочатися вже протягом доби.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

«Ізраїль та Іран досягли повної та остаточної згоди про повне й тотальне припинення вогню (приблизно через 6 годин від цього моменту, коли Ізраїль та Іран завершать свої поточні фінальні місії!), терміном на 12 годин, після чого війну буде офіційно завершено», — йдеться у повідомленні.

Він додав, що першим розпочне припинення вогню Іран, і після 12-ї години — Ізраїль.

Попри заяву Трампа Армія оборони Ізраїлю о 7:15 повідомила, що в кількох районах на півночі країни пролунала тривога після запуску ракет з Ірану. Національна медслужба Ізраїлю о 6:43 заявила про смерть трьох людей через нічну атаку Ірану.

Крім того, вже після посту Трампа очільник МЗС Ірану Аббас Аракчі заявив, що наразі нема жодної угоди про будь-яке припинення вогню або припинення військових операцій.

«Однак, за умови, що ізраїльський режим припинить свою незаконну агресію проти іранського народу не пізніше 4 години ранку за тегеранським часом, ми не маємо наміру продовжувати нашу відповідь після цього», — написав він.

Пізніше він уточнив, що військові операції Збройних сил Іран по Ізраїлю тривали до останньої хвилини, до 4-ї години ранку.

Що відбувається на Близькому Сході

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури. Ще в перший день атаки Ізраїль ліквідував понад 20 іранських високопоставлених командирів. Після цього Іран почав завдавати ударів з повітря по Ізраїлю.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму.

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфахан. Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені». Після цього Іран атакував Ізраїль і запустив щонайменше 27 ракет двома залпами. Понад 80 людей постраждали.