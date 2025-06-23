Угорщина і Словаччина не підтримають новий пакет санкцій проти Росії. Причини

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина і Словаччина не підтримають 18-й пакет санкцій проти Росії. Обидві країни проти планів Європейського Союзу повністю відмовитись від імпорту російських енергоносіїв.

Про це він сказав на своїй пресконференції.

«Ми зробимо це, тому що Європейський Союз [...] хоче заборонити державам-членам, включаючи Угорщину і Словаччину, купувати дешевий російський природний газ і дешеву російську нафту, як вони робили раніше», – сказав Сіярто.

17 червня Єврокомісія запропонувала повністю зупинити імпорт нафти й газу з РФ до кінця 2027 року. За пропозицією нові контракти на імпорт російського газу будуть заборонені з 1 січня 2026 року.

Сьогодні Рада ЄС розгляне 18-й пакет санкцій проти Росії, запропонований раніше Європейською комісією. Серед іншого, він пропонує знизити граничну ціну, яку обмежують G7 і ЄС, на російську сиру нафту з $60 до $45 за барель.