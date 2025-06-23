У родичів бійців РФ за кордоном збиратимуть ДНК. Так Україна хоче пришвидшити ідентифікацію тіл, які Росія передала Києву

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Пресслужба Офісу президента України

Міністерство внутрішніх справ України спільно з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти (МКЗБ) почнуть відбирати зразки ДНК за кордоном у родичів російських військовослужбовців, які загинули або зникли безвісти під час війни в Україні. Так хочуть пришвидшити ідентифікацію тіл.

Про це очільник МВС Ігор Клименко повідомив під час брифінгу «Росія передає тіла своїх військових: як і навіщо використовує репатріації ворог».

За його словами, допоки фахівці остаточно не ідентифікують загиблого, його тіло не повертатимуть назад до РФ. Наразі відомо про три випадки, коли вдалося ідентифікувати тіла російських військових — їх вже передали до РФ.

Тим часом РФ ускладнює Україні ідентифікацію, змішуючи тіла російських військових з тілами українців. Російська сторона офіційно не визнає цього факту, адже досі не надала фахових пояснень.

Проте українські слідчі вже зібрали докази, які підтверджують, що тіла належать саме військовим армії РФ. Серед доказів — особисті жетони, шеврони, документи, елементи військової форми та взуття, характерні для Збройних сил РФ. Усе це виявили під час судово-медичних експертиз і слідчих дій.

Очільник МВС України наголосив, що така практика може бути частиною інформаційної маніпуляції або спробою замаскувати реальні втрати армії РФ. Надалі Київ оприлюднюватиме докази того, що під час репатріацій Росія передає Україні тіла своїх військових, аби росіяни бачили не лише ставлення РФ до своїх солдатів, а й, можливо, впізнали близьких за наявними татуюваннями, документами чи іншими особистими речами.

«Окупанти передають тіла під час процедури репатріації у понівеченому та гнилісному стані, що ускладнює їх огляд та проведення ДНК-експертизи, однак протягом цього року ідентифіковано і повернуто родинам для поховання 87% тіл», — зазначив перший заступник голови Національної поліції України — начальник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

За словами Клименка, спеціалісти науково-дослідних експертно-криміналістичних центрів працюють безупинно, аби якомога більше і швидше ідентифікувати репатрійованих тіл. Над деякими фрагментами проводять по декілька експертиз, аби вивести ДНК-профіль.

А ті тіла (рештки), які не матимуть збігів по базі ДНК, зберігатимуть у закладах охорони здоров’я. Україна діє виключно у межах гуманітарного права, дотримуючись міжнародних домовленостей про повернення тіл загиблих.