Кабмін призначив тимчасову керівницю Податкової служби

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Кабінет міністрів України тимчасово поклав обовʼязки голови Державної податкової служби (ДПС) на Лесю Карнаух.

Відповідне розпорядження № 593-р від 18 червня оприлюднили на порталі уряду.

До цього Карнаух обіймала посаду першого заступника голови ДПС, йдеться в документі. 31 грудня 2024 року службу очолив Руслан Кравченко, ексначальник Київської обласної військової адміністрації. А днями, 16 червня, президент Володимир Зеленський призначив Кравченка генеральним прокурором України.

За даними ДПС, Леся Карнаух працює на держслужбі з 2004 року. З липня 2018 року по травень 2023 року, зокрема, обіймала посаду заступника керівника апарату Рахункової палати України. З липня 2023 року і до призначення заступником голови Державної податкової служби була заступником очільника Київської ОВА. Карнаух має третій ранг державного службовця.