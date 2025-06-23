Норвегія фінансуватиме виробництво надводних дронів в Україні
- Автор:
- Ліза Бровко
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Норвегія розроблятиме та виготовлятиме надводні дрони в Україні.
Про це повідомило норвезьке Міністерство оборони.
Цьогоріч Норвегія виділила приблизно 6,7 мільярда норвезьких крон (близько €576 мільйонів) на підтримку Морської коаліції, яку вона очолює спільно з Великою Британією, і частину цих грошей спрямують на розробку й виробництво безпілотних морських суден з використанням технологій компанії Kongsberg Defense & Aerospace.
Kongsberg Defense & Aerospace підписала угоду з українським партнером про виробництво безпілотних надводних апаратів на території України, під час якого застосують норвезькі технології та експертизу.
Норвегія послідовно підтримує Україну у її боротьбі з російською агресією, надаючи військову, гуманітарну й фінансову допомогу.
- З безпілотниками Україні допомагають, зокрема, Нідерланди, які інвестують €700 мільйонів у виробництво БпЛА, а частину грошей спрямують в українську оборонну промисловість. Тим часом французькі компанії обʼєднуються, щоб виробляти безпілотники в Україні, а натомість отримувати український досвід використання дронів у повномасштабній війні.