Теракт терориста-смертника у православній церкві в Сирії: кількість жертв зросла більш ніж удвічі

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Офіційна кількість жертв через теракт терориста-смертника в православній церкві в Дамаску (Сирія) 22 червня зросла до щонайменше 22, ще 63 людини поранені.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя Сирії, передає BBC.

За даними Міністерства внутрішніх справ, чоловік спершу відкрив вогонь у грецькій православній церкві пророка Іллі в районі Двейла під час служби, а потім підірвав вибухівку. Свідок розповів, що люди «намагалися зупинити його, перш ніж він підірвав себе». За попередньою інформацією, вибух бомби стався біля входу до церкви — загинули люди як всередині будівлі, так і поруч із нею.

На теракт зреагував Грецький православний патріархат Антіохії. Патріархат закликав тимчасову владу Сирії «взяти на себе повну відповідальність за те, що сталося і продовжує відбуватися з точки зору порушення святості церков, та забезпечити захист усіх громадян».

«Підступна рука зла вдарила цього вечора, забравши наші життя разом із життями наших близьких, які сьогодні загинули мученицькою смертю під час вечірньої божественної літургії», — заявили там.

Міністр внутрішніх справ Анас Хаттаб заявив, що спеціалізовані групи його міністерства вже розпочали розслідування обставин того, що він назвав «жахливим злочином». Він наголосив, що терористичні акти не зупинять зусиль сирійської держави у питаннях громадянського миру.

Президент Сирії Ахмед аль Шараа неодноразово обіцяв захищати релігійні та етнічні меншини. Однак за останні місяці Сирію сколихнули дві хвилі смертельного міжконфесійного насильства, зазначає BBC.

За даними влади, нападник повʼязаний з джихадистським угрупованням «Ісламська держава» (ІД). Сама група поки що не зробила жодних заяв. ІД часто переслідує християн та інші релігійні меншини в Сирії, пояснює BBC. Угруповання вже брало на себе відповідальність за теракти на релігійному ґрунті.

У лютому цього року у звіті ООН йшлося, що угруповання може скористатися перехідною ситуацією в Сирії, щоб посилити атаки і перетворити країну на новий центр вербування іноземних бойовиків.

Цей інцидент став першим таким прецедентом в Дамаску з моменту повалення режиму Башара Асада.