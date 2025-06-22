У РФ звільнили українського журналіста Владислава Єсипенка — його утримували з 2021 року

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«Радіо Вільна Європа»/ «Радіо Свобода»

У РФ 22 червня звільнили українського журналіста Владислава Єсипенка — його утримували з 2021 року.

Протягом понад чотирьох років Влада свавільно карали за злочин, якого він не скоював. Він заплатив надто високу ціну за висвітлення правди про те, що відбувалося в окупованому Росією Криму», — заявив президент і головний виконавчий директор «Радіо Свобода» Стів Капус.

Владислав Єсипенко після звільнення з російського в'язниці 22 червня. «Радіо Вільна Європа»/ «Радіо Свобода»

Єсипенко був позаштатним кореспондентом «Радіо Свобода». Про його затримання російська ФСБ повідомила 16 березня 2021 року. Його підозрювали в начебто підготовці терактів. У нього нібито знайшли вибухівку, а сам українець нібито збирав інформацію в інтересах спецслужб України.

Журналіст ці звинувачення заперечував. Окрім того, він заявляв про тортури: до різних частин тіла підключали електричний струм, жорстоко били, погрожували вбивством через повішення в камері. Все це робили, щоб домогтися визнання провини. У лютому 2022 року російський окупаційний суд у Криму засудив Єсипенка до шести років увʼязнення.