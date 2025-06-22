У Сирії терорист-смертник підірвав себе в церкві — відомо про жертв і поранених

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У столиці Сирії Дамаску терорист-смертник підірвав себе посеред церкви, повної людей. Відомо про щонайменше 9 жертв і ще 13 поранених людей — це дані сирійського міністерства здоровʼя, передає видання Ynet.

За даними Міністерства внутрішніх справ Сирії, смертельний напад на церкву в Дамаску здійснив терорист-смертник, повʼязаний з «Ісламською державою» (ІД).

«Терорист проник у церкву Мар Еліас, відкрив вогонь, а потім підірвав себе за допомогою вибухового пояса», — заявили там.

Reuters із посиланням на джерело в службі безпеки пише, що в нападі брали участь двоє чоловіків, включаючи того, хто підірвав себе. Агенство, плсилаючись на джерела, заявляє про щонайменше 15 загиблих.

Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії, каже загалом про 30 поранених і загиблих, але точна кількість невідома. Карети швидкої допомоги вивозять поранених і жертв з місця вибуху.

Цей інцидент став першим таким прецедентом в Дамаску з моменту повалення режиму Башара Асада, зазначає Reuters.