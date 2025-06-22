У Сирії терорист-смертник підірвав себе в церкві — відомо про жертв і поранених
- Автор:
- Ірина Перепечко
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У столиці Сирії Дамаску терорист-смертник підірвав себе посеред церкви, повної людей. Відомо про щонайменше 9 жертв і ще 13 поранених людей — це дані сирійського міністерства здоровʼя, передає видання Ynet.
За даними Міністерства внутрішніх справ Сирії, смертельний напад на церкву в Дамаску здійснив терорист-смертник, повʼязаний з «Ісламською державою» (ІД).
«Терорист проник у церкву Мар Еліас, відкрив вогонь, а потім підірвав себе за допомогою вибухового пояса», — заявили там.
Reuters із посиланням на джерело в службі безпеки пише, що в нападі брали участь двоє чоловіків, включаючи того, хто підірвав себе. Агенство, плсилаючись на джерела, заявляє про щонайменше 15 загиблих.
Сирійська обсерваторія з прав людини, що базується у Великій Британії, каже загалом про 30 поранених і загиблих, але точна кількість невідома. Карети швидкої допомоги вивозять поранених і жертв з місця вибуху.
Цей інцидент став першим таким прецедентом в Дамаску з моменту повалення режиму Башара Асада, зазначає Reuters.
- 8 грудня 2024 року сирійська опозиція увійшла в столицю Сирії Дамаск і повалила режим президента Башара Асада — він був при владі 24 роки. Сам Асад утік до Москви.
- Сирійські повстанці сформували перехідний уряд — його очолив Мухаммед Башир, який керував «Урядом порятунку» — політичною структурою, створеною 2017 року на територіях, що були під контролем сирійської опозиції, насамперед у провінції Ідліб. Очільник повстанського угруповання «Хаят Тахрір аш-Шам» (ХТШ) Ахмед аль Шараа став новим президентом Сирії в січні 2025 року.