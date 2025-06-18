У Києві завершили пошуково-рятувальну операцію в 9-поверхівці, підʼїзд якої зруйнували росіяни

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Мовенко Сергій / Telegram

У Києві завершили пошуково-рятувальну операцію в Соломʼянському районі, де росіяни поцілили в 9-поверхівку.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

На цій локації з-під завалів дістали тіла 23 загиблих. Загалом у столиці внаслідок російського обстрілу 17 червня загинуло 28 людей, ще понад 140 отримали поранення.

ДСНС врятувала з-під завалів двох людей, ще близько 50 вдалося деблокувати з квартир та під’їздів.

Триває прийом заяв від потерпілих — вже отримано майже 500 повідомлень про пошкодження майна. Також триває розбір конструкцій.