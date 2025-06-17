Масована атака на Україну — ППО знешкодила 428 російських цілей

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У ніч на 17 червня російські війська масовано атакували Україну — відомо про щонайменше 15 загиблих і понад 100 постраждалих. Українська ППО знешкодила 428 російських цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Усього збили:

239 із 440 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів інших типів. Ще 163 дрони були локаційно втрачені чи подавлені засобами радіоелектронної боротьби;

2 із 2 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», одна була локаційно втрачена;

15 із 16 крилатих ракет Х-101;

8 із 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69, одна була локаційно втрачена;

одну протирадіолокаційну ракету Х-31П — її теж локаційно втратили.

Також росіяни запустили чотири крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря. Про їх збиття Повітряні сили не повідомили. Загалом є влучання на 10 локаціях, уламки впали на 34 локаціях.

Основний напрямок удару — місто Київ. Нині відомо про щонайменше 14 загиблих, проте кількість може змінитися — рятувальники розбирають уламки зруйнованих багатоповерхівок. Ще 114 людей постраждали.

Також росіяни атакували Одесу — там зараз відомо про одну загиблу та 17 поранених.