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Масована атака на Україну — ППО знешкодила 428 російських цілей

Автор:
Олександра Опанасенко
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У ніч на 17 червня російські війська масовано атакували Україну — відомо про щонайменше 15 загиблих і понад 100 постраждалих. Українська ППО знешкодила 428 російських цілей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Telegram / Повітряні Сили ЗС України

Усього збили:

Також росіяни запустили чотири крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря. Про їх збиття Повітряні сили не повідомили. Загалом є влучання на 10 локаціях, уламки впали на 34 локаціях.

Основний напрямок удару — місто Київ. Нині відомо про щонайменше 14 загиблих, проте кількість може змінитися — рятувальники розбирають уламки зруйнованих багатоповерхівок. Ще 114 людей постраждали.

Також росіяни атакували Одесу — там зараз відомо про одну загиблу та 17 поранених.