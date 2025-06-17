У Києві понад 110 людей постраждали внаслідок російського обстрілу

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Мовенко Сергій / Telegram

У Києві зростає кількість постраждалих від нічного масованого обстрілу Росії. Зараз по допомогу звернулися 114 людей, 68 із них — госпіталізували.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Нині відомо про щонайменше 14 загиблих, проте їхня кількість може змінитися — рятувальники розбирають уламки зруйнованих багатоповерхівок. Кличко уточнив, що троє загиблих — у Дарницькому районі столиці.

У столиці з-під завалів зруйнованого підʼїзду в Соломʼянському районі намагаються дістати людей. Загалом пошкоджені будинки у восьми районах Києва.