Російський удар по Одесі зруйнував будинки в історичному центрі. Під завалами знайшли тіло жінки

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У ніч на 17 червня російські окупанти масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Наразі відомо про одну загиблу і 17 постраждалих.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Тіло загиблої 60-річної жінки знайшли під завалами зруйнованого будинку. Там шукають ще одну жінку. Серед поранених — вагітна жінка та 17-річна дівчина. До лікарні доправили одну людину, решті надали допомогу на місці, вони продовжать лікування амбулаторно.

Російські військові зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр, де працювали з дітьми з особливостями психофізичного розвитку. На місцях працюють екстрені служби.

Фахівці оцінюватимуть масштаби руйнувань історичного центру. Для людей, які потребують відселення, відкрили оперативний штаб. Також для оформлення компенсації на оренду житла можна звернутися до районної адміністрації.