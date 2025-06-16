Іран готується вийти з договору про нерозповсюдження ядерної зброї

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Іранські парламентарі готують законопроєкт, який може підштовхнути Тегеран до виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

Про це пише Reuters з посиланням на іранське Міністерство закордонних справ.

«У світлі останніх подій ми ухвалимо відповідне рішення. Уряд зобов’язаний виконувати закони, ухвалені парламентом, але наразі це лише пропозиція, яка перебуває в процесі підготовки. На наступних етапах ми будемо координувати дії з парламентом», — сказав речник міністерства Есмаїл Багаї на пресконференції.

Багаї також заявив, що такі події, як напад Ізраїлю, «природно впливають на стратегічні рішення держави», зазначивши, що атака Ізраїлю відбулася після резолюції МАГАТЕ, в якій Іран звинуватили у порушенні ядерних зобовʼязань.