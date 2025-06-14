У Берліні невідомі спитали українця про національність і напали з ножем

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У Берліні 14 червня невідомі напали з ножем на українця, почувши, що він розмовляє українською мовою та спитавши про національність.

Про це повідомляє поліція міста.

Двоє невідомих підійшли до 51-річного українця, коли той зранку вигулював собаку в парку Юнґфернгайде і давав йому команди українською.

Вони запитали чоловіка про національність. Після відповіді, що він українець, один з невідомих нібито вдарив його ножем у живіт. Нападники втекли.

Постраждалий зараз у лікарні — його життю нічого не загрожує. Правоохоронці розслідують цю справу.