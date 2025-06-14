У Києві одночасно провели Марш рівності та Марш традицій

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У суботу, 14 червня в центрі Києва відбулися Марш рівності та Марш традицій. Правоохоронці слідкували за дотриманням порядку на обох акціях.

Про це повідомляє «Суспільне».

Ідея Маршу рівності громадської організації «КиївПрайд» — підтримка представників ЛГБТ-спільноти та захист їхніх прав. Організатори маршу кажуть, що хотіли, зокрема, привернути уваги до проблем трансгендерних людей. Участь у марші брали українські ветерани, також помітили солістку музичного гурту Kazka Олександру Заріцьку.

Одночасно на Майдані Незалежності пройшла «Хода на захист сімʼї, дітей та України», яку організувала ГО «Всі разом». Її представники, як стверджується, виступають за право захищати традиційні українські цінності.

У звʼязку з проведенням двох заходів зранку суботи в Києві тимчасово закривали станцію метро «Театральна», також обмежували рух у центрі міста.