Трамп каже, що Іран сам звертається до США за переговорами про ядерну угоду

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран сам виходить на звʼязок з американцями, щоб продовжити переговори про ядерну угоду після ізраїльських ударів.

Про це він сказав у коментарі NBC News.

«Вони дзвонять мені, щоб поговорити... Ті ж люди, з якими ми працювали минулого разу… Багато з них уже мертві», — зазначив Трамп.

Коли його запитали, чи можливі подальші перемовини з Іраном щодо ядерної програми, він відповів: «Вони втратили можливість укласти угоду. Тепер у них, можливо, зʼявиться ще один шанс. Подивимось».

Дональд Трамп додав, що задоволений діями Ізраїлю під час ударів, заявивши: «У них було найкраще обладнання у світі — американське обладнання».

Раніше в Ірані оголосили, що через атаку Ізраїлю не братимуть участі у переговорах зі Сполученими Штатами про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Під час кількох непрямих переговорів між Іраном і США за посередництва Оману суттєвого прогресу не досягли. Тегеран відкидає вимогу повністю відмовитися від збагачення урану і заявляє, що це потрібно для програми мирного атому.

Що передувало

Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.

У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив кампанію «максимального тиску»: нові санкції проти іранського режиму, щоб отримати суттєві поступки з його боку.

Виробництво урану Тегеран відновив після того, як Трамп розірвав угоду. За час президентства Джо Байдена ядерна програма Ірану, як зазначав Axios, «значно просунулася».

Адміністрація Байдена вела непрямі переговори з Іраном, щоб відновити іранську ядерну угоду. Ці зусилля зазнали краху наприкінці 2022 року, коли США звинуватили Іран у тому, що він висуває «необґрунтовані» вимоги, повʼязані з дослідженням Міжнародним агентством з атомної енергії незрозумілих слідів урану, знайдених на нерозкритих іранських обʼєктах. Протягом наступних місяців Адміністрація президента США стверджувала, що іранська ядерна угода «не стоїть на порядку денному».

Після переобрання на другий термін Трамп поновив кампанію «максимального тиску». У березні Axios повідомляв, що американський президент дав Ірану два місяці для досягнення нової ядерної угоди.