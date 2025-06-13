Президентка Молдови: РФ може посилити кризу в Придністров’ї, щоб вплинути на парламентські вибори у країні

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Синиця Олександр / УНІАН

Російська Федерація може спровокувати ще більшу кризу в невизнаному Придністровʼї перед парламентськими виборами восени та вплинути на голосування на лівому березі Дністра. Усе для того, щоб дестабілізувати ситуацію у країні.

Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, передає молдовське медіа NewsMaker.

«Люди опинилися в цій ситуації через Російську Федерацію, яка використовувала їх усі ці роки. Російська Федерація може будь-якої миті спровокувати ще більшу кризу, залежно від того, чи ця криза служить її планам у Республіці Молдова, чи ні. Ми можемо очікувати загострення цієї кризи в найближчі місяці, до виборів», — заявила Санду.

За її словами, Росія може спробувати не лише корумпувати виборців у Придністровʼї, як це вже траплялося раніше, але й шантажувати населення, навмисно провокуючи нестабільність у регіоні.

«Росія скаже їм, що для виходу з цієї ситуації потрібно вплинути на голосування на правому березі. Ми можемо очікувати всіляких ігор», — сказала президентка Молдови.

Вона запевняє, що державні установи аналізують ці ризики та зроблять усе можливе, щоб ці осінні вибори були вільними та чесними.

У Придністровʼї 11 червня вкотре на 30 діб ввели надзвичайний стан в економіці через скорочення поставок природного газу в регіон. Так звана влада невизнаного Придністровʼя назвала причиною скорочення поставок природного газу на лівий берег Дністра.

Державний секретар Міністерства енергетики Крістіна Перетеацку повідомила пресі, що існує ризик потенційної ескалації енергетичної кризи в регіоні. Однак чиновниця нагадала, що регіон не може контролюватися конституційною владою.

Майя Санду каже, що після переривання поставок газу їх відновили, але ситуація залишається «нестабільною». На запитання, чи готова влада Кишинева втрутитися для підтримки населення на лівому березі Дністра, вона відповіла, що план підтримки існує, але він залежить від виведення російських військ із Придністровського регіону. За її словами, це ключова проблема, якщо її не вирішити, можливості виправдати фінансову підтримку не буде.

Енергетична криза в Молдові

З 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС і невизнане Придністров’я.

Водночас Молдова не погодилась на вимоги Росії, які та висунула для продовження поставок газу Придністровʼю альтернативним маршрутом через Балкани. Тож 28 грудня 2024 року «Газпром» офіційно оголосив, що від січня припинить постачати газ до Придністров’я через «невиконання платіжних зобовʼязань».

У Придністровʼї припинили подачу тепла і гарячої води в житлові будинки. У багатоповерхівках газ доступний лише для приготування їжі. Його подають із запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Промислові підприємства призупинили роботу, а з 3 січня ввели віялові відключення електроенергії.

Спершу від допомоги Молдови в закупках газу на європейських ринках у ПМР відмовилися — чекали, що російський «Газпром» відновить поставки.

15 січня лідер невизнаного Придністровʼя Вадим Красносельський заявив, що Росія відновить подачу газу для невизнаного Придністровʼя — робитиме це у форматі гуманітарно-технічної допомоги. А потім сказав, що Росія виділить на це кредит.