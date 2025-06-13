Іран відмовився від переговорів із США про ядерну програму після ізраїльського удару

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В Ірані оголосили, що не братимуть участі у переговорах із Сполученими Штатами про ядерну програму, запланованих на 15 червня. Так вирішили після масштабного ізраїльського удару по ядерних об’єктах Ірану.

Про це передає The New York Times із посиланням на іранське державне телебачення.

Іран відмовляється від участі в перемовинах «до подальшого повідомлення». Останніми місяцями Адміністрація президента США Дональда Трампа намагається вмовити Іран підписати ядерну угоду. Трамп не вдавався в подробиці майбутньої співпраці з Іраном, але зазначив, що переговори потрібні в будь-якому разі — через загрозу, яку створює Іран своїм прагненням мати ядерну зброю.

Під час кількох непрямих переговорів між Іраном і США за посередництва Оману суттєвого прогресу не досягли. Тегеран відкидає вимогу повністю відмовитися від збагачення урану та заявляє, що це потрібно для програми мирного атому.

За інформацією The Jerusalem Post від ізраїльського високопосадовця, Сполучені Штати та Ізраїль брали участь у спільному обмані Ірану перед ударами Армії оборони Ізраїлю. За словами чиновника, ядерні переговори, заплановані на 15 червня, стали частиною тактики обману.

Однак після ізраїльських ударів держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Штати не брали участі в атаках, але Ізраїль сповістив Вашингтон, що «вважає дії необхідними для самозахисту».

Упродовж останніх чотирьох років ядерна програма Ірану прогресувала, і Тегеран зараз ближче ніж будь-коли до створення ядерної зброї. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) підрахувало, що іранських запасів урану, збагаченого на 60%, достатньо для шести ядерних бомб, якщо збагатити його до 90%. Проте офіційно Іран заперечує, що розробляє ядерну зброю.

Що передувало

Ядерну угоду з Іраном у 2015 році підписали США, Велика Британія, Росія, Франція, Китай, Німеччина та ЄС. Вони домовилися, що іранська влада відмовляється від своєї ядерної програми в обмін на скасування економічних санкцій.

У 2018 році тодішній президент США Дональд Трамп вивів країну з угоди щодо ядерної програми Ірану та запровадив кампанію «максимального тиску»: нові санкції проти іранського режиму, щоб отримати суттєві поступки з його боку.

Виробництво урану Тегеран відновив після того, як Трамп розірвав угоду. За час президентства Джо Байдена ядерна програма Ірану, як зазначав Axios, «значно просунулася».

Адміністрація Байдена вела непрямі переговори з Іраном, щоб відновити іранську ядерну угоду. Ці зусилля зазнали краху наприкінці 2022 року, коли США звинуватили Іран у тому, що він висуває «необґрунтовані» вимоги, повʼязані з дослідженням Міжнародним агентством з атомної енергії незрозумілих слідів урану, знайдених на нерозкритих іранських обʼєктах. Протягом наступних місяців Адміністрація президента США стверджувала, що іранська ядерна угода «не стоїть на порядку денному».

Після переобрання на другий термін Трамп поновив кампанію «максимального тиску». У березні Axios повідомляв, що американський президент дав Ірану два місяці для досягнення нової ядерної угоди.