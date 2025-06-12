FT: Україна нарощує можливості дронів-перехоплювачів для боротьби з російськими БпЛА

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З початку року «Благодійний фонд Сергія Притули» постачив на фронт майже 600 дронів-перехоплювачів, які збили 247 російських безпілотників. Зараз триває гонка за технології, які дозволяють їх перехоплювати, а не тільки збивати. І поки що масового виробництва перехоплювачів немає.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Керівник військового відділу «Фонду Притули» Богдан Данилів розповів, що гонка за перехоплення російських розвідувальних дронів розпочалася минулого літа з використання посилених FPV-дронів, які вже суттєво замінили потужніші та швидші БпЛА з фіксованим крилом.

«Чому Україна завжди знаходить нові рішення? Це завжди тому, що у нас чогось немає. У нас не було артилерійських снарядів, тому ми почали використовувати безпілотники FPV. У нас недостатньо... зенітних ракет, тому ми використовуємо перехоплювачі», — додав Данилів.

Однак, за словами співзасновниці благодійного фонду Dignitas Любов Шипович, усе ще немає масового виробництва FPV-перехоплювачів і досі немає дієвої технології, щоб боротися з дронами типу Shahed.

Тим часом до технологічних перегонів додалося використання штучного інтелекту для дронів. Його наслідки продемонструвала спецоперація Служби безпеки України «Павутина». Автономні системи на базі ШІ дозволили безпілотникам продовжувати політ «за заздалегідь запланованим маршрутом» навіть після втрати сигналу. Засновник The Fourth Law Ярослав Ажнюк зазначив, що хоч повністю автономне наведення досі утруднене, «термінальне наведення» — коли пілот дрона вручну обирає ціль, перш ніж дозволити ШІ взяти на себе управління, вже використовують на полі бою.

Минулого місяця міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив, що Україна застосувала «дрон-матку» на базі ШІ. Він доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 кілометрів. Далі ці дрони здатні автономно знаходити та уражати цілі.

Росія також нарощує можливості у сфері штучного інтелекту. У понеділок, 9 червня Головне управління розвідки України заявило про російський безпілотник, оснащений системами автономного пошуку й вибору цілей. Серед його деталей були й американські компоненти з ігрових консолей.