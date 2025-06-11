Британія передасть Україні £1,7 мільярда на додаткові закупівлі зброї
- Автор:
- Ліза Бровко
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Україна залучить майже £1,7 мільярда від Великої Британії, щоб додатково закупити озброєння.
Таке рішення ухвалили на засіданні уряду, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
За ці гроші Україна планує купити британські зенітно-ракетні комплекси Rapid Ranger і легкі багатоцільові ракети Marlet, що посилять українську ППО.
«Цього місяця Велика Британія також оголосила рекордну допомогу щодо постачання дронів. Ідеться про £350 мільйонів, що дозволить передати Україні 100 тисяч безпілотників уже цього року», — нагадав Шмигаль.
Велика Британія послідовно допомагає Україні боротися з російською агресією.
- У квітні Британія надіслала Україні новий транш військової допомоги майже на мільярд доларів, за які купуватимуть засоби протиповітряної оборони та артилерію.
- У травні Лондон виділив $3 мільярди з прибутків від заморожених активів РФ на українську оборону.