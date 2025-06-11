Сеул припиняє пропаганду через гучномовці на кордоні з КНДР — новий президент Півдня обіцяв покращити відносини між країнами

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Військові Південної Кореї призупинили трансляції з гучномовців біля кордону з Північною Кореєю, з яких транслювали пропаганду і K-pop. У такий спосіб новий президент Лі Чже Мьон виконує обіцянку відновити діалог з КНДР.

Про це повідомляє південнокорейське медіа Yonhap.

Торік Сеул відновив кампанію цілодобової трансляції через гучномовець після того, як Пхеньян запустив повітряні кулі зі сміттям через кордон і назвав це відповіддю за «пропагандистську кампанію північнокорейських перебіжчиків» і листівки із закликом до повалення режиму, що їх нібито відправляли активісти з території Південної Кореї теж за допомогою повітряних куль.

На початку червня 2025 року Південна Корея обрала нового президента — політика від ліберальної Демократичної партії (DP) Лі Чже Мьона. Коли він склав присягу, то поообіцяв призупинити антипхеньянські кампанії з листівками та гучномовцями, покращити загострені міжкорейські відносини та зменшити напругу між Сеулом і Пхеньяном.

Що відбувається між КНДР і Південною Кореєю

З 1910 року весь Корейський півострів був частиною Японської імперії, але в 1945 році США скинули дві ядерні бомби на Хіросіму та Нагасакі, відтак Японія капітулювала, і Друга світова війна завершилася. Корейський півострів розділили на дві частини: американські війська зайняли південну частину, а радянські — північну. У 1945 році південна частина оголосила про створення Республіки Корея. У 1948 році в північній частині зʼявилася комуністична Корейська Народно-Демократична Республіка.

Лідером новоствореної КНДР став Кім Ір Сен, який, сподіваючись обʼєднати Кореї, розбудував армію і розпочав Корейську війну в 1950 році. Уже в липні 1953-го США і КНДР підписали перемирʼя, але відтоді формального завершення війни досі не оголошували. КНДР вимагає від США вивести війська з Південної Кореї та відкликати санкції, а США хочуть, щоб КНДР позбулась ядерної зброї.

У середині жовтня 2024 року сестра лідера Північної Кореї Кім Йо Чжон заявила, що Південну Корею чекає «жахлива катастрофа», якщо південнокорейські дрони знову літатимуть над Пхеньяном. Після цього КНДР привела в бойову готовність артилерію на кордоні з Південною Кореєю. 15 жовтня КНДР підірвала дороги, які зʼєднують її з Південною Кореєю. А вже наступного дня у країні заявили, що 1,4 мільйона північнокорейців готові до «священної війни».