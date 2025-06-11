У центрі Лос-Анджелесу ввели комендантську годину через протести

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Мер Лос-Анджелесу Карен Басс 10 червня оголосила комендантську годину в центрі міста. Усе через заворушення проти рейдів Служби імміграції та митного контролю (ICE), які тривають пʼять днів поспіль.

Про це повідомляє Axios.

Комендантська година діятиме з 20:00 вівторка до 06:00 середи за місцевим часом. У такий спосіб Басс намагається зупинити мародерство і вандалізм демонстрантів. Очікується, що обмеження продовжать на кілька днів.

«Вкрай важливо розуміти, що те, що відбувається на цій території в одну квадратну милю, не охоплює все місто. Деякі кадри протестів і насильства створюють враження, ніби це загальноміська криза, але це не так», — сказала очільниця Лос-Анджелесу на брифінгу у вівторок.

Того ж дня федеральний суддя відхилив прохання губернатора Каліфорнії Ґевіна Ньюсома видати негайну судову заборону президенту залучати військових у штаті. Натомість він надав адміністрації Дональда Трампа додатковий час для відповіді на звернення Ньюсома.

Федеральний уряд має надати свою відповідь до 14:00 середи за східним часом. Після цього Каліфорнія матиме можливість подати заперечення перед слуханням, яке заплановано на четвер, 12 червня.