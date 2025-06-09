У Росії засудили двох українських військових за нібито вбивство цивільних у Маріуполі

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Росія засудила до позбавлення волі двох українських військових, Руслана Орлова й Артема Новікова, яких називають бійцями «Азову», за нібито вбивство цивільних у Маріуполі.

Про це повідомив Слідчий комітет РФ.

Там заявляють, що суд і слідство начебто зʼясувало, що військові у квітні 2022 «вбили трьох чоловіків з проросійською позицією» в Маріуполі на «виконання незаконного наказу вищого командування».

Руслану Орлову, якого зазначають як снайпера, присудили 26 років увʼязнення, а Артему Новікову, кого називають санітаром, 24 роки у виправних колоніях суворого режиму.

Це вже не перший випадок, коли росіяни незаконно судять українських військових. Наприклад, 7 лютого 2024 року так званий «Верховний суд» угруповання «ДНР» в окупованому Донецьку засудив 33 українських військових із 36 бригади морської піхоти Військово-морських сил України та 17 танкової бригади ЗСУ до увʼязнення в колонії суворого режиму. Українцям дали терміни від 27 до 29 років.

Їх визнали «винними» у жорстокому поводженні з цивільними, вбивстві, замаху на вбивство та умисному пошкодженні майна. Військові нібито обстрілювали житлові будинки в населених пунктах Сартана, Саханка, Талаківка, Старий Крим, Заїченко та Дзержинське в Донецькій області. Слідчий комітет Росії назвав імена і прізвища частини засуджених.

Після цього омбудсман України звернувся до ООН і Товариства Червоного Хреста.

У грудні 2024 року росіяни на тимчасово окупованій території Донецької області засудили військових 36 окремої бригади морської піхоти ЗСУ, які захищали Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення.