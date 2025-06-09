Служба державної безпеки Латвії порушила справу проти депутата, який сварився у Сеймі російською мовою

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Служба державної безпеки Латвії (VDD) у понеділок, 9 червня порушила кримінальне провадження проти депутата Сейму Олексія Рослікова.

Про це повідомляє Delfi, посилаючись на VDD.

Політика підозрюють у сприянні державі-агресору Росії у діях, спрямованих проти Латвії, а також у розпалюванні національної ненависті та ворожнечі.

Провадження розпочали, проаналізувавши висловлювання Рослікова під час засідання Сейму на початку червня, а також інші його дії останнім часом. Служба держбезпеки вбачає у поведінці депутата ознаки кримінальних правопорушень, передбачених статтями 81.1 і 78 латвійського Кримінального кодексу.

Зокрема, частина 1 статті 81 передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років, короткострокове ув’язнення або нагляд пробаційної служби.

Правоохоронці зазначили, що вже неодноразово проводили профілактичні бесіди з лідером проросійської політичної партії «За стабільність!» Росліковим. Його уже попереджали про можливу кримінальну відповідальність у разі скоєння правопорушень, кажуть у VDD.