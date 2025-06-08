Німеччина планує розширити мережу бункерів через побоювання нападу з боку Росії
- Автор:
- Ольга Березюк
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Німеччина розробляє плани швидкого розширення мережі бомбозахищених бункерів і укриттів. Так країна хоче підготуватись до можливої атаки з боку Росії протягом наступних чотирьох років.
Про це заявив очільник Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги під час лих Ральф Тізлер, передає The Guardian.
«Довгий час у Німеччині панувало переконання, що війна — це сценарій, до якого не потрібно готуватись. Це змінилося. Ми занепокоєні ризиком великої агресивної війни в Європі», — сказав він.
Тізлер закликав до загальнонаціональних зусиль з виявлення та переобладнання тунелів, станцій метро, підземних гаражів, паркінгів і підвалів громадських будівель на захисні укриття — щоб «швидко створити простір для одного мільйона людей». Він каже, що його відомство представить комплексний план цього літа.
Він також додав, що покладатися лише на будівництво нових бункерів — недостатньо: це дорого, складно і потребує багато часу. Тому першочергово слід розглядати використання вже наявної інфраструктури.
З приблизно 2 000 бункерів і захисних приміщень, що залишилися в Німеччині ще з часів Холодної війни, лише близько 580 в робочому стані, і більшість із них потребують багатомільйонної реконструкції. Ці укриття можуть вмістити лише близько 480 тисяч людей — приблизно 0,5% населення країни. Для порівняння, у Фінляндії є 50 тисяч захисних приміщень, які можуть укрити 4,8 мільйона людей — 85% населення.
Тізлер наголосив, що необхідно вдосконалити інформаційні системи — такі як застосунки та дорожні знаки, щоб населення точно знало, де можна знайти укриття, а також модернізувати системи попередження — зокрема сирени. На його думку, чинні застосунки для тривог також мають бути краще захищені від хакерів.
Тізлер оцінив, що для забезпечення потреб цивільної оборони протягом наступних чотирьох років потрібно щонайменше €10 мільярдів, а протягом наступного десятиліття — щонайменше €30 мільярдів.
Він також закликав створити обов’язкову або добровільну службу цивільного захисту й звернувся до громадян із проханням зробити свій внесок у підвищення стійкості країни, зокрема — запасаючи продукти та речі першої потреби на випадок відключення електроенергії чи перебоїв з водопостачанням.
- Наприкінці травня агентство Reuters написало, що генеральний інспектор Бундесверу генерал Карстен Броєр наказав, щоб німецька армія була повністю оснащена зброєю та іншим матеріалом до 2029 року. До переозброєння Броєр закликає через російську загрозу — за його оцінками, до 2029 року Росія може достатньо відновити свої сили, аби здійснити напад на територію НАТО.