Обстріл Луцька. Є загиблий, під завалами ще можуть бути люди

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Пресслужба ДСНС

Після масованої російської атаки в Луцьку деблокували тіло загиблого чоловіка. Під завалами багатоповерхівки ще можуть бути люди.

Про це повідомили у ДСНС.

Кількість постраждалих у місті через атаку зросла до 27. Надзвичайники продовжують розбирати завали пошкодженої багатоповерхівки.

У місті пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури.