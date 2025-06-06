Обстріл Луцька. Є загиблий, під завалами ще можуть бути люди
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Пресслужба ДСНС
Після масованої російської атаки в Луцьку деблокували тіло загиблого чоловіка. Під завалами багатоповерхівки ще можуть бути люди.
Про це повідомили у ДСНС.
Кількість постраждалих у місті через атаку зросла до 27. Надзвичайники продовжують розбирати завали пошкодженої багатоповерхівки.
У місті пошкоджені багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури.
- У ніч проти 6 червня росіяни завдали масованого удару по Україні. Під атакою були Київ, Луцьк і Тернопіль. Під час цієї атаки ППО знешкодила майже 400 дронів і 40 ракет.