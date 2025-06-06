Убивство мальтійської журналістки Дафни Галіції. Ще двох співучасників визнали винними
- Автор:
- Ольга Березюк
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Getty Images
Мальтійське журі присяжних визнало двох чоловіків винними у співучасті в убивстві мальтійської журналістки Дафни Каруани Галіції.
Про це пише Associated Press.
Джеймі Велла та Роберт Агіус визнали винними в постачанні бомби, яку згодом заклали в автомобіль журналістки.
Велла та Роберт Агіус разом зі ще двома чоловіками — Джорджем Деджорджо та Адріаном Агіусом — також були обвинувачені в окремій справі про вбивство адвоката Кармела Кіркопа, якого застрелили у 2015 році. Веллу, Деджорджо та Адріана Агіуса визнали винними у звʼязку з цим убивством, тоді як Роберта Агіуса виправдали.
Справа Дафни Галіції
Найвідоміша журналістка Мальти Дафна Каруана Галіція загинула 16 жовтня 2017 року — в її машину заклали бомбу. Правоохоронці вважають безпосередніми виконавцями злочину братів Альфреда і Джорджа Деджорджіо, а також Вінса Муската. Саме вони, за даними слідства, заклали вибуховий пристрій у машину журналістки, припарковану поруч її будинку. Пристрій був активований невдовзі після того, як журналістка сіла в машину і завела двигун.
Галіція розслідувала факти корупції серед топполітиків, зокрема схеми за участю премʼєр-міністра країни та його оточення. Її статті публікували в щоденній газеті Malta Independent, вона також була співавтором проєкту Panama Papers, над яким працював Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів. Галіція писала про офшорні компанії міністра туризму Конрада Міцці та міністра охорони здоровʼя й енергетики Кіта Скембрі. В її матеріалах розслідувалися звʼязки мальтійських чиновників із корупціонерами в Азербайджані та Обʼєднаних Арабських Еміратах.
Вінса Муската у лютому 2021 року засудили до 15 років вʼязниці. А в жовтні 2022 року Альфред і Джордж Деджорджіо отримали по 40 років вʼязниці за вбивство журналістки.
- 1 грудня 2019 року суд Мальти висунув звинувачення бізнесменові Йорджену Фенеку в убивстві журналістки Галіції. Його звинуватили у фінансуванні злочинної організації та змові, унаслідок якої сталося це вбивство.