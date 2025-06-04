«Це ультиматум». Зеленський зреагував на російський «меморандум» про припинення вогню
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський назвав ультиматумом російський так званий меморандум, який та передала під час другого раунду переговорів у Стамбулі.
Про це він сказав на брифінгу.
За словами Зеленського, цей «меморандум» не сприйматимуть серйозно, тому що там викладені ультимативні вимоги, які, серед іншого, суперечать Статуту ООН і Конституції України.
Україна відправила російським представникам свій документ двома мовами — українською та англійською, тоді як переговорники від Росії представили «меморандум» лише російською і тільки в день самих перемовин. Київ відправив свій документ завчасно, але досі не отримав відповіді стосовно припинення вогню, яке запропонував.
Загалом Володимир Зеленський вважає, що нинішні переговори у Стамбулі мають ідентичний зміст і тон, як було у 2022 році.
Росія у своєму меморандумі вимагала від України визнати анексію Криму, російську владу над 4 українськими областями, відмовитися від репарацій, членства в НАТО, обмежити чисельність ЗСУ та інше. Детально про всі пункти — за посиланням.
- У Стамбулі 2 червня пройшов новий раунд перемовин між Україною та Росією. Сторони домовилися про нові обміни певних категорій військовополонених у форматі «всіх на всіх». Також Київ передав Москві список викрадених українських дітей, яких потрібно повернути.