Зеленський: Росія на вихідних має передати Україні 500 українських військових
- Автор:
- Ліза Бровко
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Президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна очікує на обмін полоненими цими вихідними, 7 і 8 червня. Росія має повернути 500 українських військових.
Про це він сказав на брифінгу.
Російська сторона заявила, що зможе передати українській 500 полонених із домовленої на других переговорах у Стамбулі тисячі. Україна теж готова передати 500 полонених російських солдатів.
Однак, як зауважив Зеленський, Київ досі не отримав списків тих, кого готують на обмін, і це непокоїть. На других переговорах делегації домовилися завчасно передати списки.
Після обміну полоненими має відбутися й обмін тілами загиблих військових. Україні відомо, що Росія наразі ідентифікувала тільки 15—20% тіл загиблих, які зараз у неї. На переговорах сторони обговорили, що необхідно забезпечити точну ідентифікацію, бо, за словами Зеленського, були випадки, коли росіяни віддавали тіла російських військових замість українських.
- У Стамбулі 2 червня завершився другий раунд перемовин між Україною та Росією. Сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років. Також домовилися обміняти по 6 тисяч тіл загиблих солдатів. Перші прямі переговори між Києвом і Москвою відбулися 16 травня. Після того був обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000».