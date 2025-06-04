Зеленський: Росія на вихідних має передати Україні 500 українських військових

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Президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна очікує на обмін полоненими цими вихідними, 7 і 8 червня. Росія має повернути 500 українських військових.

Про це він сказав на брифінгу.

Російська сторона заявила, що зможе передати українській 500 полонених із домовленої на других переговорах у Стамбулі тисячі. Україна теж готова передати 500 полонених російських солдатів.

Однак, як зауважив Зеленський, Київ досі не отримав списків тих, кого готують на обмін, і це непокоїть. На других переговорах делегації домовилися завчасно передати списки.

Після обміну полоненими має відбутися й обмін тілами загиблих військових. Україні відомо, що Росія наразі ідентифікувала тільки 15—20% тіл загиблих, які зараз у неї. На переговорах сторони обговорили, що необхідно забезпечити точну ідентифікацію, бо, за словами Зеленського, були випадки, коли росіяни віддавали тіла російських військових замість українських.