Росія вдарила ракетою по навчальному підрозділу ЗСУ на Полтавщині. Є поранені
- Автор:
- Ліза Бровко
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Російська армія 4 червня завдала ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів на Полтавщині. Є поранені військові.
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ.
Пораненим військовослужбовцям надають медичну допомогу в лікарнях.
Щоб зʼясувати обставини події та оцінити завдану шкоду, створять спеціальну комісію. Результати розслідування оприлюднять після завершення її роботи.
У пресслужбі Сухопутних військ зауважують, що завдяки заходам безпеки вдалося уникнути найгірших наслідків: щоб захистити військових від постійної загрози ракетних та авіаударів по тилу, особовий склад розосередили, під час тривоги всі перебували в укриттях і дотримувалися правил безпеки.
- Російські окупанти 1 червня вдарили ракетою по одному з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ, через що загинули 12 військових, ще 60 поранені.
- Раніше, 20 травня, росіяни вдарили ракетою по військовій частині на Сумщині, через що загинули шість військовослужбовців, понад десять отримали поранення.
- 1 березня в мережі поширилася інформація про атаку на полігон з українськими бійцями Сухопутних військ. Очільник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Михайло Драпатий 3 березня підтвердив це й оголосив про перевірку. За даними Сухопутних військ, внаслідок удару були загиблі й поранені. Про ракетний удар росіян раніше розповів журналіст Юрій Бутусов. Він стверджував, що внаслідок обстрілу загинули понад 30 людей, ще 130 дістали поранень.